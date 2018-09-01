01.09.2018, 20:10

ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Курессааре 46-летнюю Альбину

 (1)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Курессааре 46-летнюю Альбину
POLITSEI

Полиция ищет 46-летнюю Альбину, которую близкие в последний раз видели вчера после полудня в центре Курессааре, женщина не вернулась домой после похода по магазинам.

Рост Альбины — 165 см, она худощавого телосложения, у нее черные волосы до плеч. Она была одета в розовый свитер и джинсы в цветочек, у нее была при себе белая сумка.

Женщина общается как на эстонском, так и на русском языке. Мобильного телефона у нее при себе нет.

Полиция просит всех, кто видел женщину или знает ее местонахождение сейчас, позвонить по номеру 112.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами

01.09.2018
В связи с административной реформой молодой человек с тяжелой формой инвалидности и аутистическими наклонностями перестал получать пособие, которое использовалось для его обучения. Его нетрудоспособные родители в шоке от ответа новой волости на их запросе о помощи, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ТАБЛИЦА: Покупка или аренда? В каких районах Эстонии разумнее купить квартиру в кредит, а в каких — снимать

01.09.2018
Kinnisvara 24 проанализировал более 8000 опубликованных летом этого года предложений о продаже и аренде квартир, чтобы выяснить, в каких районах Эстонии стоит купить, а в каких — снимать квартиру.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: Проверьте себя! Смогут ли взрослые люди ответить на вопросы школьной программы?

01.09.2018
1 сентября - День знаний. И даже если вы уже не учитесь в школе, то школьные знания остались с вами навсегда. Или нет? Мы решили задать жителям Таллинна три вопроса из школьной программы и проверить, смогут ли они ответить на них.
Подробнее

"Детское счастье в СССР - было!" Школьные воспоминания читателей Delfi

01.09.2018
1 сентября во всем мире отмечают День знаний. Школа — это первые друзья, первые ссоры, новые знания и любимые учителя. Мы попросили читателей Delfi прислать свои воспоминания о школьном времени, а автор лучшего получит 2 билета на шоу “Барбоскины”. Голосуйте за понравившийся рассказ ниже!
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

ГРАФИК: Зарплата учителей растет: за последние пять лет "минималка" педагогов повысилась на 46%

01.09.2018
Рост зарплат учителей продолжится и в текущем году. К началу нового года минимальная зарплата учителей в Эстонии должна повыситься до 1250 евро, а средняя — как минимум до 1500 евро.
Подробнее

ВИДЕО TV3: Вышедшая из молодежной шайки: в бандах конопля сменилась более тяжелыми наркотиками, за деньги готовы избивать

01.09.2018
TV3 удалось поговорить с одной входившей в молодежную шайку несовершеннолетней, по словам которой нынешняя ситуация вышла из-под контроля и насилию не видно конца. В проблеме как таковой нет ничего нового, но насилие среди молодежи становится все более грубым.
Подробнее

Бомбу заложили в ночь перед покушением на Захарченко над входом в кафе

01.09.2018
Причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе, сообщил журналистам советник главы ДНР Александр Казаков.
Подробнее


Ребенку в состоянии депрессии: чего ты ноешь? Возьми себя в руки!

01.09.2018
Согласно результатам европейских исследований, около четверти детей и молодых людей страдает тем или иным психическим расстройством. Отдельной статистики по Эстонии нет, однако по оценке специалистов и учителей, признаки глубокой депрессии заметны не только у школьников, но и у детсадовцев. Тийна Ваппер пишет в ”Учительской газете”, что масштаб проблемы уже настолько велик, что настало время заняться проблемой душевного здоровья детей вплотную.
Подробнее