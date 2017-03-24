ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Эмари 15-летнюю Ээлу-Марту

22 марта вечером Ээла-Марта ушла из своего дома в поселке Эмари волости Вазалемма и до сих пор не вернулась. Близкие не могут с ней связаться, ее телефон выключен. Полиция просит помощи в ее поиске.

Приметы девушки: рост 165 см, худощавое телосложение, светлые волосы, которые длиннее спереди и короче сзади. На ней были надеты черная куртка, темные джинсы и черные сапоги с цепочками. При себе она имела черную сумочку.

Полиция общалась с друзьями Ээлы-Марты, но удалось лишь выяснить, что она может передвигаться в районе Нымме в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел девушку или располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.