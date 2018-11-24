ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Элва 14-летнюю девушку
Полиция просит помощи в поиске 14-летней Эммы-Марие, которая не вернулась 23 ноября в свой дом в Элва.
Полиция просит помощи в поиске 14-летней Эммы-Марие, которая не вернулась 23 ноября в свой дом в Элва.
Полиция пообщалась с ее кругом общения и проверила все возможные зацепки, но не нашла девушку. Ее мобильный телефон выключен с вечера пятницы.
На девушке были надеты черная куртка с меховым воротом, черный джинсы и кеды VANS в клетку.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о девушке, позвонить по номеру 112.
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