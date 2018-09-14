ФОТО: Полиция ищет пропавшую 25-летнюю Яанику. Она не выходила на связь с июля(4)
Полиция просит помощи в поиске 25-летней Яаники, с которой близкие последний раз контактировали в июле.
Полиция просит помощи в поиске 25-летней Яаники, с которой близкие последний раз контактировали в июле.
Возможно, что Яаника уехала за границу, не предупредив близких. Так как неизвестно, соответствует ли эта информация правде и находится ли девушка в безопасности, полиция просит помощи в ее поисках. Всех, кто располагает информацией просят позвонить по номеру 730 8866 или 112.
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Tähtaeg: 14.09.2018
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