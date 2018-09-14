ФОТО: Полиция ищет пропавшую 25-летнюю Яанику. Она не выходила на связь с июля

Возможно, что Яаника уехала за границу, не предупредив близких. Так как неизвестно, соответствует ли эта информация правде и находится ли девушка в безопасности, полиция просит помощи в ее поисках. Всех, кто располагает информацией просят позвонить по номеру 730 8866 или 112.