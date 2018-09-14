14.09.2018, 18:10

ФОТО: Полиция ищет пропавшую 25-летнюю Яанику. Она не выходила на связь с июля

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rus.delfi.ee
EST 10
ФОТО: Полиция ищет пропавшую 25-летнюю Яанику. Она не выходила на связь с июля
PPA

Полиция просит помощи в поиске 25-летней Яаники, с которой близкие последний раз контактировали в июле.

Возможно, что Яаника уехала за границу, не предупредив близких. Так как неизвестно, соответствует ли эта информация правде и находится ли девушка в безопасности, полиция просит помощи в ее поисках. Всех, кто располагает информацией просят позвонить по номеру 730 8866 или 112.

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