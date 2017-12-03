ФОТО: Полиция ищет пропавшего в Вильяндимаа 12-летнего мальчика

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего мальчика, который прошлым вечером не пришел домой.

Последний раз мальчика видели 2 декабря около 21.30, когда он вышел от соседей, из дома в деревне Полли (волость Мульги), чтобы пойти домой, но там до сих пор не оказался. Телефон мальчика находится дома.

Мальчик и раньше убегал из дома, но в тех случаях быстро находился у друзей или знакомых. Полицейские патрули при помощи родителей мальчика проверяют все места, где он предположительно может находиться.

Мальчик был одет в оранжевую куртку, синие джинсы, черные ботинки, темную лыжную шапку. Его рост — около 160 сантиметров, телосложение — стройное, носит очки.

Всех, владеющих информацией о местонахождении мальчика или видевших его после 21.30 прошлого вечера, просят позвонить по телефону 112.