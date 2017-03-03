ФОТО: Полиция ищет пропавшего в Тарту Виктора

Полиция Тарту ищет пропавшего 47-летнего Виктора, который может передвигаться на сером автомобиле Dacia Sandero.

Последний раз Виктора видели утром 1 марта на порковке у дома по адресу Равила, 61 в Тарту, где находится его место работы. Мужчина уехал оттуда на своем сером Dacia Sandero с регистрационным номером 990 TKP. После этого он пропал. Его мобильный телефон выключен.

Приметы Виктора: рост около 170 см, темные волосы с сединой и худое телосложение. На нем были надеты черно-серая кофта из флиса, черная куртка, темные джинсы, коричневые зимние ботинки и серая шапка с синим узором. Мужчина носит очки.

Полиция просит всех, кто видел Виктора и его автомобиль, или располагает информацией о их местопопложении, сообщить полиции по номеру 730 8745 или 112, или написать на адрес merike.raju@politsei.ee.