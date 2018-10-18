ФОТО: Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа 74-летнего Алексея
Полиция просит помощи в поисках 74-летнего Алексея, ушедшего из своего дома в Клоога 17 октября.
Полиция просит помощи в поисках 74-летнего Алексея, ушедшего из своего дома в Клоога 17 октября.
Алексей ушел из дома в среду между 17 и 20 часами в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
В связи с состоянием здоровья мужчина может плохо ориентироваться во времени и пространстве, и без посторонней помощи может попасть в беду.
Приметы Алексея: рост около 172 см и седые волосы. На нем были надеты серая куртка с черным капюшоном и темно-синие спортивные штаны. Предполагается, что на одной ноге у него черный ботинок, а на другой — синий домашний тапок.
Полиция просит связаться с ними по номеру 112.
Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
Meditsiinitehnika hooldusinsener
SYNLAB EESTI OÜ
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Head of sales, estonia
SÄHKÖLEHTO (FINESTA BALTIC OÜ)
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Regional information security officer
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