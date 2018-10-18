18.10.2018, 09:30

ФОТО: Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа 74-летнего Алексея


rus.delfi.ee
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ФОТО: Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа 74-летнего Алексея
Foto: PPA

Полиция просит помощи в поисках 74-летнего Алексея, ушедшего из своего дома в Клоога 17 октября.

Алексей ушел из дома в среду между 17 и 20 часами в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

В связи с состоянием здоровья мужчина может плохо ориентироваться во времени и пространстве, и без посторонней помощи может попасть в беду.

Приметы Алексея: рост около 172 см и седые волосы. На нем были надеты серая куртка с черным капюшоном и темно-синие спортивные штаны. Предполагается, что на одной ноге у него черный ботинок, а на другой — синий домашний тапок.

Полиция просит связаться с ними по номеру 112.

Tallinn Hockey weekend
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