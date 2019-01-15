ФОТО: Полиция ищет предполагаемого мошенника, который продает несуществующее мясо

Рост мужчины — примерно 185 см, он среднего телосложения, лысеющий и носит очки. В последних случаях он был одет в ту же одежду, что на фотографии, то есть черную кожаную куртку, джинсы и кепку. Мужчина говорит по-эстонски.

Полиция проверила возможные места жительства и нахождения мужчины, но мужчину не нашли. Обычно жертвы обнаруживают мошенничество только после отъезда мужчины.

Полиция просит людей, у которых есть информация о местонахождении или мошенничествах мужчины, связаться по номеру 612 4153 или по электронному адресу kristel.proos@politsei.ee.