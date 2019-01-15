ФОТО: Полиция ищет предполагаемого мошенника, который продает несуществующее мясо

Кесклиннаское отделение полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Энна Ристсалу 1954 года рождения, который, по сведениям полиции, обманывает людей, продавая несуществующее мясо, то есть предлагает на продажу мясо, берет у желающего предоплату и обещает сразу привезти мясо, но затем пропадает. При совершении мошенничеств мужчина предпочитает бизнес-центры, больницы и другие крупные учреждения по всей Эстонии.
Рост мужчины — примерно 185 см, он среднего телосложения, лысеющий и носит очки. В последних случаях он был одет в ту же одежду, что на фотографии, то есть черную кожаную куртку, джинсы и кепку. Мужчина говорит по-эстонски.
Полиция проверила возможные места жительства и нахождения мужчины, но мужчину не нашли. Обычно жертвы обнаруживают мошенничество только после отъезда мужчины.
Полиция просит людей, у которых есть информация о местонахождении или мошенничествах мужчины, связаться по номеру 612 4153 или по электронному адресу kristel.proos@politsei.ee.