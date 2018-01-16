ФОТО: Полиция ищет подозреваемого в сексуальном преступлении, в поиске задействован вертолет

Пярнуская полиция просит помощи в установлении местонахождения подозреваемого в преступлении 25-летнего Микка, который сегодня ночью пропал в волости Хяэдемеэсте.

Предположительно мужчина был легко одет, в кофту или толстовку и шапку. Может передвигаться в Пярну и окрестностях. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по номеру 509 6660 или 112.

Какое именно преступление совершил мужчина, полиция обнародовать пока не может.

Мужчину ищут также и при помощи вертолета.

Позже стало известно, что Микка подозревают в совершении сексуального преступления.

Полиция просит всех, кто видел Микка и знает о его возможном местоположении, сообщить об этом про номерам 5096660 или 112.