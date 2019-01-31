31.01.2019, 18:10
ФОТО: Полиция ищет очевидцев двух ДТП — в Таллинне и в Маарду
В воскресенье, 20 января, в 17:30 в центре Таллинна на Раннамяэ теэ столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Škoda Superb.
В воскресенье, 20 января, в 17:30 в центре Таллинна на Раннамяэ теэ столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Škoda Superb.
В воскресенье, 27 января, около 18 часов в Маарду на Калдазе теэ столкнулись автомобили BMW и Mercedes-Benz.
Никто не пострадал, но поскольку видение случившегося у водителей отличается, полиция просит очевидцев сообщить о себе, позвонив по инфотелефону полиции 6123000.
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