31.01.2019, 18:10

ФОТО: Полиция ищет очевидцев двух ДТП — в Таллинне и в Маарду


rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Полиция ищет очевидцев двух ДТП — в Таллинне и в Маарду
ДТП в Таллинне.PPA

В воскресенье, 20 января, в 17:30 в центре Таллинна на Раннамяэ теэ столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Škoda Superb.

В воскресенье, 27 января, около 18 часов в Маарду на Калдазе теэ столкнулись автомобили BMW и Mercedes-Benz.

ДТП в Маарду. PPA

Никто не пострадал, но поскольку видение случившегося у водителей отличается, полиция просит очевидцев сообщить о себе, позвонив по инфотелефону полиции 6123000.

Читайте также: