ФОТО: Полиция ищет очевидцев двух ДТП — в Таллинне и в Маарду

В воскресенье, 27 января, около 18 часов в Маарду на Калдазе теэ столкнулись автомобили BMW и Mercedes-Benz.

ДТП в Маарду. PPA

Никто не пострадал, но поскольку видение случившегося у водителей отличается, полиция просит очевидцев сообщить о себе, позвонив по инфотелефону полиции 6123000.