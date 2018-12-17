ФОТО: Полиция ищет неизвестного мужчину, пристававшего к девочке в лифте в Ласнамяэ

"В пятницу около 15:30 на 13-летнюю девочку было совершено нападение с целью изнасилования в лифте жилого дома в районе Сели. Делом занимается полиция, однако, в целях предотвращения последующих возможных нападений и усложнения условий для совершения преступлений подобного рода было бы полезно донести эту информацию до родителей несовершеннолетних детей нашего города. Также есть основания предполагать, что жертвами этого человека могут оказаться (или уже оказались) и просто женщины, идущие в одиночку", — пишут жильцы Синимяэ, 5.

"Злоумышленник преследует жертву от конечной остановки Сели до высотных многоэтажек на Синимяэ/Юмера. Когда жертва подходит к подъезду, он быстро подбегает следом, чтобы вместе с ней войти в подъезд. Именно по такой схеме он действовал в минувшую пятницу", — сообщают неравнодушные граждане.

Полиция подтвердила, что получала заявление насчет данного инцидента. Приводим ниже комментарий полиции:

В пятницу, 14 декабря, во второй половине дня полиция получила вызов в Ласнамяэ в квартирный дом по улице Синимяэ, где мужчина примерно 30 лет зашел в лифт вместе с 14-летней девочкой и после чего спустил свои брюки. На крики девочки о помощи отреагировали соседи, но мужчине, который вел себя непристойно, удалось скрыться с места происшествия до прибытия патруля полиции.

"К счастью, в ситуацию вмешались соседи и девочка физически не пострадала", — сказал ведущий следователь Ида-Харьюского отделения полиции Эдвард Ремсель. "Полицейские проверили окрестности и просмотрели записи видеонаблюдения, но пока личность этого мужчины установить не удалось."