ФОТО: Полиция ищет мужчину, укравшего крупную сумму с чужой кредитки

Полиция пытается установить личность изображенного на фото мужчины, который подозревается в причинении крупного ущерба владельцу кредитной карты.

В февраяле этого года в Таллиннском аэропорту была украдена кредитная карта. Полиция пытается утсановить личность мужчины, который расплачивался чужой карточкой и снял с нее крупную сумму.

В итоге он причинил владельцу карточки ущерб на 1400 евро. В отношении инцидента было заведено уголовное следствие.

Полиция просит всех, кто знает данного человека, связаться с отделением полиции Кесклинна по номеру 612 5491 или 612 5458.