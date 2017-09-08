ФОТО: Полиция ищет мужчин, обокравших ювелирный магазин в Нарве

В четверг вечером двое неизвестных мужчин проникли в ювелирный магазин в торговом центре Astri в Нарве. Полиция просит помощи в поиске преступников.

Обворовали магазин Jahonts, находящийся в торговом центре Astri. Кража произошла во время работы торгового центра и ювелирного магазина, около 18:00. Стоимость ущерба составляет около 3000 евро.

Мужчины говорили на русском языке, но с акцентом.

Полиция просит всех, кто знает изображенных на фото мужчин или располагает какой-либо информацией, сообщить по телефону 357 6048, 5302 5532 или написать на sergei.maslennikov@politsei.ee.