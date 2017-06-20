ФОТО: Полиция ищет мошенника, обманом получавшего чужие банковские карты и PIN-коды

Вчера Идаская префектура писала, что в полицию обратилось несколько человек, ставшие жертвой мошенничества и лишившиеся денег в районе Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. На данный момент известно, что подобные мошенничества были совершены и в других местах Эстонии.

Полиция просит помощи в установлении личности изображенного на фото мужчины. Всех, у кого есть информация об этом мужчине, а также всех, у кого есть претензии к этому человеку, просим связаться с полицией по номеру 337 2589, электронной почте jelena.kuusik@politsei.ee или по короткому номеру полиции 112.

PPA

По схеме мошенничества один из злоумышленников как бы случайно роняет свой кошелек и продолжает спокойно идти дальше. Предварительно выбранная жертва и второй соучастник находят кошелек и жертву подталкивают к тому, чтобы посмотреть содержимое кошелька. После этого на место возвращается владелец кошелька, который начинает обвинять нашедших кошелек в пропаже банковской карточки.

По инициативе мошенников все направляются к ближайшему банкомату, где жертва должна доказать, что имеющаяся на руках банковская карта на самом деле его. Сбитая с толку жертва вводит в банкомат карту и PIN-код, который мошенники запоминают. После этого мошенники незаметно забирают у жертвы банковскую карту и позже снимают со счета жертвы наличные. По имеющей у полиции информации, злоумышленники обращались к жертвам на русском языке.