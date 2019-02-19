ФОТО: Полиция ищет грузовой автомобиль SISU

На транспортном средстве были установлены финские регистрационные номера ZFN980. На двери со стороны водителя были надписи „Kotka“ и „Konekeskus“.

Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Всех, кто видел это транспортное средство либо имеет какую-либо информацию, просят позвонить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или написать по э-почте erika.labzina@politsei.ee.



