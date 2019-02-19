ФОТО: Полиция ищет грузовой автомобиль SISU

Пыхьяская префектура полиции просит помощи в установлении местонахождения грузового автомобиля SISU SK 181. На грузовике желтого цвета имеется подъемный механизм.
На транспортном средстве были установлены финские регистрационные номера ZFN980. На двери со стороны водителя были надписи „Kotka“ и „Konekeskus“.
Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Всех, кто видел это транспортное средство либо имеет какую-либо информацию, просят позвонить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или написать по э-почте erika.labzina@politsei.ee.