ФОТО: Полиция ищет двух скрывающихся алководителей

Полиция просит помощи в поиске 30-летнего Ивана и 29-летнего Рауфа, которые были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

30-летний Иван признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и уклоняется от пробационного надзора. Суд выдал ордер на его арест.

29-летний Рауф подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и уклоняется от предварительного следствия. Пыхьяская префекутра объявила его в розыск и выдала ордер на принудительную явку в участок.

Мужчины могут передвигаться в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел разыскиваемых или знает что-либо об их местонахождении, позвонить по номеру 612 3000 или 112.