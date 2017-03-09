ФОТО: Полиция ищет двух мужчин, осужденных за наркопреступление

Бюро криминальной полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в поиске Александра 1987 года рождения и Максима 1983 года рождения.
Признанные виномными в наркопреступлении мужчины уклоняются от исполнения вынесенного им наказания. Они избегают уголовного надзора, не появляются на судебном заседании и не выполняют наложенные на них обязательства.
Полиция просит всех, кто видел мужчин или располагает информацией об их местонахождении, позвонить по номеру 612 3000 или 112.
Harku vald, Часть дома, 189 000 EUR
Tallinn, Квартира, 81 000 EUR
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