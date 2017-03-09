09.03.2017, 18:45

ФОТО: Полиция ищет двух мужчин, осужденных за наркопреступление


rus.delfi.ee
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Aleksandr
AleksandrFoto: PPA

Бюро криминальной полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в поиске Александра 1987 года рождения и Максима 1983 года рождения.

Признанные виномными в наркопреступлении мужчины уклоняются от исполнения вынесенного им наказания. Они избегают уголовного надзора, не появляются на судебном заседании и не выполняют наложенные на них обязательства.

Полиция просит всех, кто видел мужчин или располагает информацией об их местонахождении, позвонить по номеру 612 3000 или 112.

PPA
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