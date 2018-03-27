27.03.2018, 19:20

ФОТО: Полиция Чехии ищет пятерых эстонцев, которые уезжали из отелей класса "люкс", не заплатив

 (39)
rus.delfi.ee
EST 31
ФОТО: Полиция Чехии ищет пятерых эстонцев, которые уезжали из отелей класса "люкс", не заплатив
Jižní Čechy Teď

Полиция Чехии просит помощи в поиске пятерых эстонцев (три женщины и два мужчины), которые неоднократно бронировали номера в отелях класса ”люкс”, распивали в них спиртное и скрывались, не заплатив.

У органов есть основания полагать, что злоумышленники передвигаются на легковом автомобиле Škoda Fabia с номером 248MLC, передает издание Jižní Čechy Teď.

(Annabel Pihtjõe, foto: Jižní Čechy Teď)

(Kalmer Ajaots, foto: Jižní Čechy Teď)

(Raul Hermann, foto: Jižní Čechy Teď)

(Margaret Leppik, foto: Jižní Čechy Teď)

Фотографии последней разыскиваемой — 33-летней женщины - у полиции нет.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили Delfi, что эстонской полиции эти люди известны и ведомство всячески сотрудничает с властями Чехии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии