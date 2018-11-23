ФОТО: Полиции нужна помощь в установлении личности подозреваемых в краже мужчин

22 ноября полиция получила информацию, что изображенный на фото молодой мужчина пытался украсть деньги из предприятия, расположенном в Таллинне на ул. Лоотси.

Сотрудник предприятия знал о возможной схеме мошенничества и мужчина денег не получил. Информацию об этом случае передали полиции.

"Очень хорошо, что в данном случае сотрудник предприятия знал о возможной опасности. Просим работников торговых предприятий и пунктов обмена валюты быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами преступления”, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

Всех, у кого есть информация об этих мужчинах и их местонахождении, а также всех, у кого есть к этим мужчинам претензии, просим связаться с Нарвским отделением полиции по номерам 53025532 или 3576148, либо написать на э-почту vitali.kondratjev@politsei.ee.