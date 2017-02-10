ФОТО: Полицейские выявили с десяток ехавших по полосе общественного транспорта водителей

В четверг вечером полиция провела рейд по проверке соблюдения правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта. Ни одного нарушения стражи правопорядка не выявили.

Зато выявили с десяток водителей, использовавших для движения полосу общественного транспорта.

”Было видно, что они используют полосу общественного транспорта не для совершения поворота направо”, — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк.

Полицейские остановили водителей и провели разъяснительную беседу. Штраф никому выписан не был.