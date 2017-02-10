ФОТО: Полицейские выявили с десяток ехавших по полосе общественного транспорта водителей

В четверг вечером полиция провела рейд по проверке соблюдения правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта. Ни одного нарушения стражи правопорядка не выявили.
Зато выявили с десяток водителей, использовавших для движения полосу общественного транспорта.
”Было видно, что они используют полосу общественного транспорта не для совершения поворота направо”, — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк.
Полицейские остановили водителей и провели разъяснительную беседу. Штраф никому выписан не был.
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