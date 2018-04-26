26.04.2018, 15:28

ФОТО: Поиски пропавшего полицейского продолжаются, будет привлечен и вертолет

 (4)
дополнено в 16:59
rus.delfi.ee
EST 12
Galerii: 30 pilti
Foto: Madis Veltman

В Харьюмаа проходит масштабная полицейская операция: пропал вооруженный полицейский Марек. Сегодня, в четверг, поиски продолжились. Теперь сосредоточились на районе Аэгвийду, а в Суурупи поиски завершены.

По словам оперативного управляющего Пыхьяского префектуры Урмаса Крулля, в ходе наземных поисков были прочесаны лесные опушки, катакомбы и прибрежная зона. На лодке одного местного жителя проплыли вдоль побережья. Также привлекли дрон и вертолет. ”Мы обошли заправки и магазины, опросили местных жителей — вдруг кто Марека видел”, — добавил Крулль.

Вчера в операции принимали участие порядка полусотни полицейских, многие из них участвовали добровольно.

Сегодня поиски продолжаются. Будут проверяться сообщения от людей и записи видеокамер.

В полицию поступила информация, что Марек мог поехать вечером понедельника на поезде из Таллинна с Балтийского вокзала в направлении Аэгвийду. Поиски расширили и на это место, а также на зоны отдыха RMK. В Суурупи поиски также продолжаются.

Также стало известно, что Марек на протяжении многих лет увлекался бегом и принимал участие в нескольких соревнованиях.

Рост полицейского Марека составляет примерно 180 см, у него плотное телосложение, светлые волосы. Одет он, вероятно, в темную куртку. Знающих о местонахождении пропавшего полицейского, изображенного на фотографии, просят позвонить на номер 112.

Kadunud politseinik Marek Foto: PPA

”Сегодня мы получили в свое распоряжение фото с камеры наблюдения, на котором запечатлен Марек в понедельник вечером на Балтийском вокзале в Таллинне. Он находится на перроне, но у нас нет информации о том, сел ли он на поезд. По словам двух очевидцев, они видели похожего на Марека человека 24 апреля в промежутке 10-13 часов в районе Аэгвиду. В связи с этим мы расширили поиски в Аэгвиду и окрестностях. Наши коллеги проверяют местные магазины и беседуют с людьми. Также мы проверяет туристические тропы и места отдыха RMK. Скоро к поиску присоединятся волонтеры EST-SAR и Резервно-спасательной группы. Задействован и вертолет PPA. На данный момент мы не можем исключить, что Марек может находиться и в Таллинне”, — сообщил руководящий поиском Эркко Пийрмяги.

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ФОТО: Поиски пропавшего полицейского продолжаются, будет привлечен и вертолет

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