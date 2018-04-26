ФОТО: Поиски пропавшего полицейского продолжаются, будет привлечен и вертолет

В Харьюмаа проходит масштабная полицейская операция: пропал вооруженный полицейский Марек. Сегодня, в четверг, поиски продолжились. Теперь сосредоточились на районе Аэгвийду, а в Суурупи поиски завершены.

По словам оперативного управляющего Пыхьяского префектуры Урмаса Крулля, в ходе наземных поисков были прочесаны лесные опушки, катакомбы и прибрежная зона. На лодке одного местного жителя проплыли вдоль побережья. Также привлекли дрон и вертолет. ”Мы обошли заправки и магазины, опросили местных жителей — вдруг кто Марека видел”, — добавил Крулль.

Вчера в операции принимали участие порядка полусотни полицейских, многие из них участвовали добровольно.

Сегодня поиски продолжаются. Будут проверяться сообщения от людей и записи видеокамер.

В полицию поступила информация, что Марек мог поехать вечером понедельника на поезде из Таллинна с Балтийского вокзала в направлении Аэгвийду. Поиски расширили и на это место, а также на зоны отдыха RMK. В Суурупи поиски также продолжаются.

Также стало известно, что Марек на протяжении многих лет увлекался бегом и принимал участие в нескольких соревнованиях.