ФОТО: Пограничники доставили на берег рыбаков, попавших в беду на Чудском озере

Сегодня около 15:30 пограничникам поступило сообщение, что на Чудском озере провалился под лед мотовездеход, на котором ехали двое рыбаков, граждан Латвии. К счастью, ехавшие на мотовездеходе по льду озера мужчины успели быстро среагировать, уйти из опасной зоны и в итоге отделались только испугом.

Пограничники отправились на место происшествия, где подобрали мужчин на борт судна на воздушной подушке и безопасности доставили их на берег. Одновременно пограничники подобрали в проруби и вокруг нее личные вещи мужчин и доставили и их им на берег.

Мужчины сегодня утром в соответствии с требованиями зарегистрировали выход на лед в кордоне, и несчастный случай произошел в конце дня на пути обратно на берег. Утром ледовые условия были лучше, но за день они значительно изменились. Если мобильный телефон одного из мужчин исчез на дне Чудского озера, то, к счастью, они смогли позвать на помощь по телефону другого мужчины.

Подъем на поверхность провалившегося на дно озера мотовездехода организуют в ближайшее время.