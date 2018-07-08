08.07.2018, 17:52

ФОТО: Поджигатель дома певицы заключен под стражу и может надолго отправиться за решетку

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дополнено в 19:51
rus.delfi.ee
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Galerii: 17 pilti
Hedvig Hansoni maja süütaja Viljandi kohtumajas Foto: Kenno Soo

Ночью 7 июля в деревне Тухулаане в Вильяндимаа подожгли дом эстонской джазовой певицы Хедвиг Хансон. Поджигателем оказался ее сосед Айвар.

Прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу, и суд это ходатайство удовлетворил.

Полиция предьявила мужчине подозрения в попытке убийства и неоднократном ненадлежащем физическом обращении.

Согласно подозрению, 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения около 2 часов ночи 7 июля въехал на газонокосилке во двор жилого дома в деревне Тухалаане. Мужчина облили лестницу и одну из стен дома бензином и поджег. Все эти действия сопровождались комментариями угрожающего характера. ”Поджогом дома подозреваемый поставил под угрозу жизнь хозяйки дома и двух несовершеннолетних детей”, — сказал пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.

Кроме того, мужчину подозревают в неоднократном применении насилия в отношении своих близких.

На данный момент мужчина заключен под стражу на два месяца, но в зависимости от результатов расследования этот срок может быть продлен.

За попытку убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 20 лет.

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