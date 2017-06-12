ФОТО: Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Вильянди ранее сидел за изнасилование

21-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Вильянди, ранее уже отбывал наказание за изнасилование. На момент совершения преступления он был несовершеннолетним и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Delfi, молодой человек родился в Ляэне-Вирумаа, учился в профтехучилище в Вильянди. Молодой человек признал себя виновным по предъявленному ему прокуратурой обвинению.

Что касается его прошлого, то известно о вступившем в 2013 году в силу обвинительном приговоре Вируского уездного суда. Молодой человек отсидел за изнасилование с 24 июня 2012 по 24 декабря 2014 года. Он пытался выйти досрочно, ссылаясь на учебу и желание работать, но получил отказ. Во время совершения преступления он находился под воздействием алкоголя. Известно, что у него в целом наблюдались проблемы со спиртным. По оценке суда, вероятность совершения в течение последующих пяти лет преступления сексуального или насильственного характера составляла 41-62%. В качестве рисков указывались проблемы с алкоголем, образ мыслей и поведение.

По словам самого молодого человека, скатываться по наклонной он начал в 9-м классе под влиянием старших товарищей. Он стал без причины пропускать школу, употреблять алкоголь, в результате чего упала и успеваемость. Исходя из этих фактов, Вируская тюрьма не поддержала его освобождение.

В понедельник молодой человек посетил здание Тартуского уездного суда в Вильянди.