ФОТО: Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Вильянди признал свою вину

Ночью полиция задержала в Ляэне-Вирумаа 21-летнего молодого человека, которого на основе собранных доказательств подозревают в убийстве 17-летней девушки, чей труп был обнаружен на окраине Вильянди.

По словам Лыунаской окружной прокуратуры, подозреваемого задержали менее чем за сутки после обнаружения трупа девушки.

21-летний молодой человек проживает за пределами Вильянди и был ранее судим. Подозреваемый и погибшая знали друг друга.

"Изначальные доказательства и показания подозреваемого указывают на преступление и насильственную смерть, но точную причину смерти установит вскрытие", — сказала окружной прокурор Мерике Тикк.

Прокурор добавила, что подозреваемый признал свою вину.

По ее словам, прокуратура будет ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу.В рамках уголовного производства будут установлены события, которые привели к смерти девушки.

В субботу во второй половине дня в Центр тревоги поступило сообщение, что на окраине города Вильянди в траве обнаружено женское тело. Труп был обнаружен в канаве на первом километре дороги Вильянди-Рынгу.