27.10.2018, 17:10

ФОТО: Под Вильянди на скользкой дороге столкнулись два автомобиля

 (9)
Сегодня на дорогах никто не пострадал
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 16 pilti
Viljandi lähistel põrkasid kokku kaks autot Foto: Kenno Soo

Под Вильянди сегодня поле полудня из-за скользкой дороги столкнулись два автомобиля, пять человек отделались испугом.

Сегодня днем до 13 часов произошло ДТП на дороге, ведущей из Вильянди в Имавере, в нескольких сотнях метров от черты города, где столкнулись два автомобиля.

По первоначальным данным, Toyota Avensis из-за скользкой дороги отклонилась на встречную полосу и столкнулась с ехавшим навстречу Citroen C3. В результате аварии Citroen остался на дороге, и некоторое время одно направление движения было закрыто.

В Citroen помимо двух взрослых также находились двое детей. Скорая помощь осмотрела детей, и, к счастью, никто не пострадал. Также не пострадал водитель Toyota.

В момент аварии шел густой снег.

Ранее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что до сих пор поступали сообщения только об одиночных легких ДТП, в которых люди не пострадали.

А читатели днем прислали такие фотографии с дороги:

Foto: Delfi lugeja


Foto: Delfi lugeja
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