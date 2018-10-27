ФОТО: Под Вильянди на скользкой дороге столкнулись два автомобиля

Сегодня днем до 13 часов произошло ДТП на дороге, ведущей из Вильянди в Имавере, в нескольких сотнях метров от черты города, где столкнулись два автомобиля.

По первоначальным данным, Toyota Avensis из-за скользкой дороги отклонилась на встречную полосу и столкнулась с ехавшим навстречу Citroen C3. В результате аварии Citroen остался на дороге, и некоторое время одно направление движения было закрыто.

В Citroen помимо двух взрослых также находились двое детей. Скорая помощь осмотрела детей, и, к счастью, никто не пострадал. Также не пострадал водитель Toyota.

В момент аварии шел густой снег.

Ранее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что до сих пор поступали сообщения только об одиночных легких ДТП, в которых люди не пострадали.

А читатели днем прислали такие фотографии с дороги:

Foto: Delfi lugeja



