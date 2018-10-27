ФОТО: Под Вильянди на скользкой дороге столкнулись два автомобиля(18)
Под Вильянди сегодня поле полудня из-за скользкой дороги столкнулись два автомобиля, пять человек отделались испугом.
Под Вильянди сегодня поле полудня из-за скользкой дороги столкнулись два автомобиля, пять человек отделались испугом.
Сегодня днем до 13 часов произошло ДТП на дороге, ведущей из Вильянди в Имавере, в нескольких сотнях метров от черты города, где столкнулись два автомобиля.
По первоначальным данным, Toyota Avensis из-за скользкой дороги отклонилась на встречную полосу и столкнулась с ехавшим навстречу Citroen C3. В результате аварии Citroen остался на дороге, и некоторое время одно направление движения было закрыто.
В Citroen помимо двух взрослых также находились двое детей. Скорая помощь осмотрела детей, и, к счастью, никто не пострадал. Также не пострадал водитель Toyota.
В момент аварии шел густой снег.
Ранее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что до сих пор поступали сообщения только об одиночных легких ДТП, в которых люди не пострадали.
А читатели днем прислали такие фотографии с дороги:
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