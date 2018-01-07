ФОТО: Под Виймси горит заброшенная дача

Пыхьяская префектура сообщила Defi, что в Рандвере под Виймси начался пожар в заброшенной даче. Вызов поступил в 18:21.
Внутри никого нет. На данный момент проходят работы по тушению.
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Пыхьяская префектура сообщила Defi, что в Рандвере под Виймси начался пожар в заброшенной даче. Вызов поступил в 18:21.
Внутри никого нет. На данный момент проходят работы по тушению.
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