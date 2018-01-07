07.01.2018, 19:41

ФОТО: Под Виймси горит заброшенная дача

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Под Виймси горит заброшенная дача
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Пыхьяская префектура сообщила Defi, что в Рандвере под Виймси начался пожар в заброшенной даче. Вызов поступил в 18:21.

Внутри никого нет. На данный момент проходят работы по тушению.

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