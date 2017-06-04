ФОТО: Под Тапа алководитель сбил трех молодых велосипедистов и сбежал

В субботу около 21 часа в Моэ волости Тапа произошло ДТП: автомобиль Suzuki, за рулем которого находился нетрезвый водитель, наехал на трех велосипедистов.

Полиция сообщила, что пострадавшие доставлены в больницу.

Вчера в 20:55 в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа на 0,2 км шоссе Моэ-Ныммкюла легковой автомобиль, которым управлял нетрезвый 20-летний молодой человек, сзади наехал на велосипедистов.

Пострадали 16-летняя девушка, а также молодые люди 17 и 19 лет. Алководитель сбежал. Пострадавшие доставлены в больницы. Позже и водитель был также доставлен в Ракверескую больницу.