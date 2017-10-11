ФОТО: Под Таллинном автомобиль без знаков въехал через окно в дом известного мотофаната

В среду около 7:30 в Центр тревоги поступила информация: в волости Раэ через окно в дом въехала машина без номеров. Выяснилось, что этот дом принадлежит мотофанату Фреди Яатезу.

Фото, на котором изображено происшествие, было сегодня вывешено в социальной сети. Комментаторы не были удивлены случившемся. Сам же Яатез сказал Delfi, что фото — подделка, и ничего такого не происходило. На вопрос о том, кто мог бы подделать фото, Яатез ответил, что люди, кто ему должен, и повесил трубку.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйк, однако, подтвердил: такой случай имел место. В данный момент он рассматривается как ДТП, в результате которого водитель авто, совершивший аварию, скрылся с места происшествия.

Полиции предстоит выяснить, кто владелец машины, кто — водитель, а также прочие обстоятельства. Установление личности владельца осложняется тем фактом, что номерные знаки отсутствуют.

В происшествии никто не пострадал, материальные ущерб составляет около 2 000 евро, однако, возможно, что эта цифра не окончательная.