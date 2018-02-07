07.02.2018, 15:52

ФОТО: Под Кохтла-Ярве автобус с 17 людьми съехал в кювет

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rus.delfi.ee
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Bussiõnnetus
BussiõnnetusFoto: Delfi lugeja

На Петербургском шоссе вблизи Кохтла-Ярве рейсовый автобус съехал в кювет. Находившиеся в автобусе 17 людей не пострадали и продолжили свой путь на другом автобусе.

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