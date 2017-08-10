10.08.2017, 18:50

ФОТО: Почему с многолюдного пляжа на Штромке сразу не убрали тело утопленника?

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ФОТО: Почему с многолюдного пляжа на Штромке сразу не убрали тело утопленника?
Juhtum Stroomi rannasLugeja foto

В 17:03 спасатели G4S получили сообщение о найденном в воде мужчине без сознания и вместе с другими посетителями пляжа вытащили его на берег.

Поскольку мужчина не подавал признаков жизни, спасатели приняли меры по его оживлению. В 17:12 на место прибыли медики скорой, который также пытались его оживить, но безрезультатно.

По словам одного из очевидцев, тело было помещено в специальный пакет, который так и остался на какое-то время лежать на оживленном пляже.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, речь идет о том, что машине для транспортировки тела нужно было время, чтобы доехать до места. ”Полиция, скорая и водные спасатели не располагают транспортом для перевозки тел”, — сказал он.

Точные обстоятельства смерти выясняются.

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