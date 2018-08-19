ФОТО: Пилот Nordica во время посадки в Таллиннском аэропорту вызвал на поле спасателей

"На рейсе LO 8136 из Осло в Таллинн командир самолета перед посадкой почувствовал запах дыма. Дыма не было видно, но в целях безопасности пилот решил вызвать спасателей на летное поле", — сказал директор по развитию бизнеса Nordica Свен Кукемельк ERR.

"Спасателям не пришлось ничего делать. Самолет приземлился благополучно, все пассажиры вышли, и самолет направлен на дополнительный контроль", — добавил он.

Кукемельк не смог пока сказать, что могло вызвать запах дыма, но в салоне он не чувствовался.

Также стало известно, что все вылеты из Таллинна задерживаются на полтора часа из-за сбоя радара службы воздушного движения.

"Это никак не связано с инцидентом с запахом дыма", — отметил Кукемельк.