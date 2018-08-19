ФОТО: Пилот Nordica во время посадки в Таллиннском аэропорту вызвал на поле спасателей(14)
Во второй половине дня в воскресенье спасатели страховали посадку самолета Nordica в аэропорту Таллинна, потому что пилот почувствовал запах дыма.
Во второй половине дня в воскресенье спасатели страховали посадку самолета Nordica в аэропорту Таллинна, потому что пилот почувствовал запах дыма.
"На рейсе LO 8136 из Осло в Таллинн командир самолета перед посадкой почувствовал запах дыма. Дыма не было видно, но в целях безопасности пилот решил вызвать спасателей на летное поле", — сказал директор по развитию бизнеса Nordica Свен Кукемельк ERR.
"Спасателям не пришлось ничего делать. Самолет приземлился благополучно, все пассажиры вышли, и самолет направлен на дополнительный контроль", — добавил он.
Кукемельк не смог пока сказать, что могло вызвать запах дыма, но в салоне он не чувствовался.
Также стало известно, что все вылеты из Таллинна задерживаются на полтора часа из-за сбоя радара службы воздушного движения.
"Это никак не связано с инцидентом с запахом дыма", — отметил Кукемельк.
Bioprotsesside arendusjuht
GRAANUL INVEST AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Turundusanalüütik / ostuanalüütik
BAUHOF GROUP AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Toote- ja arveldusosakonna juhataja
TOP CONNECT
Tähtaeg: 20.08.2018
Matemaatika-, füüsika-, geograafiaõpetaja
RAPLA GÜMNAASIUM
Tähtaeg: 21.08.2018
El-i projektide tehniline koordinaator
GRAANUL INVEST AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.