19.08.2018, 19:20

ФОТО: Пилот Nordica во время посадки в Таллиннском аэропорту вызвал на поле спасателей

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Пилот Nordica во время посадки в Таллиннском аэропорту вызвал на поле спасателей
Nordica piloot tundis lennukis suitsu lõhnaFoto: Taavi Sepp

Во второй половине дня в воскресенье спасатели страховали посадку самолета Nordica в аэропорту Таллинна, потому что пилот почувствовал запах дыма.

"На рейсе LO 8136 из Осло в Таллинн командир самолета перед посадкой почувствовал запах дыма. Дыма не было видно, но в целях безопасности пилот решил вызвать спасателей на летное поле", — сказал директор по развитию бизнеса Nordica Свен Кукемельк ERR.

"Спасателям не пришлось ничего делать. Самолет приземлился благополучно, все пассажиры вышли, и самолет направлен на дополнительный контроль", — добавил он.

Кукемельк не смог пока сказать, что могло вызвать запах дыма, но в салоне он не чувствовался.

Также стало известно, что все вылеты из Таллинна задерживаются на полтора часа из-за сбоя радара службы воздушного движения.

"Это никак не связано с инцидентом с запахом дыма", — отметил Кукемельк.

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