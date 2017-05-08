ФОТО: Переправлявшие в Эстонию контрабандные сигареты мужчины получили по месяцу шокового заключения

В пятницу около двух часов ночи пограничники заметили на приграничной территории в волости Вярска двух подозрительных мужчин.

Пограничники задержали 22-летнего и 26-летнего мужчин до выяснения обстоятельств и доставили их в кордон. После проверки территории, где были задержаны мужчины, специально обученной собакой были найдены шесть коробок с контрабандными сигаретами. На следующий дел в рамках ускоренного производства суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на один месяц.

„Поскольку мужчины из России, то после преступления они бы вернулись туда. После этого было бы крайне сложно призвать их к ответственности и наказать”, — сказала помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Зимм.