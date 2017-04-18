ФОТО: Пенсионерка Валентина из Ласнамяэ вновь попала в аварию, в тот же день в ее машине разбили стекло

Недавно передача ”Pealtnägija” (”Очевидец”) показала сюжет о ”самом опасном участнике дорожного движения Эстонии” — пенсионерке из Ласнамяэ Валентине Тереховой, которую пользователи интернета окрестили ”Субарик”. В субботу женщина на своем автомобиле Subaru вновь попала в аварию, а вечером того же дня в машине, которая принадлежит Валентине, разбили стекло. Для поиска вандалов полиция начала производство.

В субботу примерно в 16:45 полиция получила вызов в Ласнамяэ, на улицу Кивила — там произошла авария. В результате ДТП люди не пострадали, данное происшествие — страховой случай. Однако стороны не могли между собой договориться, поэтому на место ДТП вызвали полицию.

В социальной сети активно обсуждают эту аварию, однако утверждения противоречивые. Кто-то утверждает, что авария произошла, когда Валентина остановилась перед красным светофором, но кто-то уверен в обратном — Валентина остановилась перед зеленым светом.

Однако в том и другом случаях утверждается, что Валентина резко нажала на тормоз и остановила машину. Из-резкого торможения в Subaru врезался ехавший сзади автомобиль BMW.

Вечером того же дня, около 20:00 Валентина вызвала полицию к своему дому в Ласнамяэ, поскольку неизвестные разбили в ее машине стекло. Связаны ли эти два случая между собой, пока не известно. Полиция начала производство, чтобы установить личности вандалов, которые разбили стекло в Subaru.

За последние четыре с половиной года по вине Валентины произошло 20 страховых случаев, в связи с чем ее платежи по страховке составляют 1600 евро в год. Согласно официальным данным за период 2012-2017, Валентина совершила больше всего аварий в стране. Второе место в ”рейтинге страховых случаев” занимает машина с всего лишь 11 эпизодами.