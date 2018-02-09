ФОТО: Паром Viking Line за полчаса до прибытия в Эстонию остановился посреди моря

Паром Viking Line, который отправился сегодня в 11:30 из Хельсинки, около половины второго, за полчаса до прибытия в Эстонии, остановился посреди моря.

По словам находящегося на пароме читателя Delfi, на паром прибыл вертолет и, скорее всего, кому-то стало плохо.

По словам читателя, за борт были спущены и спасательные шлюпки. Delfi позвонил другой пассажир парома и сообщил, что лодки никуда не спускали. Просто девушка подавилась едой, вертолет прилетел, чтобы оказать ей медицинскую помощь.

Пресс-секретарь Viking Line сказала Delfi, что с парома, действительно, одного человека доставили в больницу и что сам паром прибудет в Таллинн в 15:00.