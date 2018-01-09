ФОТО: Отсидевший за двойное убийство мужчина наказан за незаконное обращение с оружием

На сегодняшнем заседании Харьюского уездного суда обвиняемые в незаконном обращении с огнестрельным оружием Райви Сакс, Ингвар Парик и Даниель Сельмет пошли на сделку с прокуратурой.

Мужчины ранее неоднократно наказывались в уголовном порядке. Сакс, например, в 2002 году убил из охотничьего ружья женщину и мужчину.

Поскольку Сакс совершил преступление во время испытательного срока, то в общей сложности ему назначено 4 года 11 месяцев и 21 день тюрьмы. Отсчет ведется с момента его заключения под стражу 3 марта 2017.



Так как и Сельмет совершил преступление во время испытательного срока, то прокурор ходатайствовал о реальном заключении, но поскольку ему нужно содержать семью, наказание заменено на 566 общественно-полезных работ.

Парик обвинялся в содействии незаконному обращении с оружием, но прокурор решил ходатайствовать о прекращении дела по причине малозначительности его участия в преступлении. Как бы то ни было, впереди у Парика — суд по обвинению в изнасиловании, грабеже и ненадлежащем физическом обращении. На настоящий момент у него две не погашенные судимости по уголовным делам и 11 проступков.