ФОТО: Отлетевшая от грузовика сосулька разбила лобовое стекло ехавшей навстречу легковушки

В прошлый понедельник утром произошла серьезная авария возле Рынгу, где направлявшийся в сторону Тарту легковой автомобиль получил удар от отлетевшей от ехавшего ему навстречу грузовика сосульки.

В результате случившегося разбилось лобовое стекло легкового автомобиля. Находившаяся за рулем женщина и пассажир, к счастью, отделались легкими царапинами. Тем не менее, по словам водителя, произошедшее шокировало их. ”Мы остановись и не знали, что делать”, — говорит она. Было решено догнать грузовик. Выяснилось, что сам водитель грузовика ничего не заметил, но признал вину.

Прибывшие на место полицейские разрешили женщине поехать домой. Далее случаем будет заниматься страховка.