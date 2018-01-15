15.01.2018, 11:45

ФОТО: Отлетевшая от грузовика сосулька разбила лобовое стекло ехавшей навстречу легковушки

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Отлетевшая от грузовика сосулька разбила лобовое стекло ехавшей навстречу легковушки
Jääpurikas lõhkus täielikult sõiduauto tuuleklaasi Erakogu

В прошлый понедельник утром произошла серьезная авария возле Рынгу, где направлявшийся в сторону Тарту легковой автомобиль получил удар от отлетевшей от ехавшего ему навстречу грузовика сосульки.

В результате случившегося разбилось лобовое стекло легкового автомобиля. Находившаяся за рулем женщина и пассажир, к счастью, отделались легкими царапинами. Тем не менее, по словам водителя, произошедшее шокировало их. ”Мы остановись и не знали, что делать”, — говорит она. Было решено догнать грузовик. Выяснилось, что сам водитель грузовика ничего не заметил, но признал вину.

Прибывшие на место полицейские разрешили женщине поехать домой. Далее случаем будет заниматься страховка.

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