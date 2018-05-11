ФОТО: От берега Штромки поднимается столб дыма от горящей травы

В парке Штромки горит территория в 50 м2. Загорелась сухая трава. На место в 15:01 уже выехали спасатели.
Как сообщается, зона возгорания небольшая.
В парке Штромки горит территория в 50 м2. Загорелась сухая трава. На место в 15:01 уже выехали спасатели.
Как сообщается, зона возгорания небольшая.
Turundusjuht
CITADELE BANKA EESTI FILIAAL AS
Tähtaeg: 20.05.2018
Arendusdirektor, juhatuse liige
VIRU KEEMIA GRUPP AS
Tähtaeg: 19.05.2018
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