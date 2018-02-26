ФОТО: Освобожденный из индийской тюрьмы эстонский судовой охранник попался пьяным за рулем

Сегодня вечером в Таллинне полиции попался управлявший автомобилем в нетрезвом виде водитель, являющийся, по данным Delfi, освобожденным из индийской тюрьмы в конце прошлого года судовым охранником Лаури Адером.

”Благодаря информации бдительного гражданина был задержан находившийся пьяным за рулем 40-летний мужчина”, — сообщает пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции. По данным Delfi, им был судовой охранник Лаури Адер.

По нашей информации, степень опьянения Адера немного не дотянула до уголовного наказания.

Индийский суд города Ченнай оправдал годами находившихся в тюрьме в Индии судовых охранников и удовлетворил их апелляционную жалобу в ноябре 2017 года. 14 эстонских охранников были задержаны в Индии еще в октябре 2013 года, и дело за это время прошло несколько судебный инстанций.