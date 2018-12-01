ФОТО| Осторожно, на дорогах скользко! В Вильяндимаа в кювет вылетел бензовоз(3)
Сегодня в 16:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильяндимаа, в деревне Тухалаане в кювет съехала фура.
Сегодня в 16:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильяндимаа, в деревне Тухалаане в кювет съехала фура.
По первоначальным данным, водитель потерял управление на скользкой дороге. Водитель сам выбрался из машины. Спасатели сообщили, что топливо из цистерны не пролилось.
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