ФОТО| Осторожно, на дорогах скользко! В Вильяндимаа в кювет вылетел бензовоз(16)
Сегодня в 16:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильяндимаа, в деревне Тухалаане в кювет съехала фура.
Сегодня в 16:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильяндимаа, в деревне Тухалаане в кювет съехала фура.
По первоначальным данным, водитель потерял управление на скользкой дороге. Водитель сам выбрался из машины. Спасатели сообщили, что топливо из цистерны не пролилось.
Strateegiajuht, riskihindamise nõunik ja analüütik
MAAELUMINISTEERIUM
Tähtaeg: 12.12.2018
Üld- ja onkouroloogiakeskuse juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 12.12.2018
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