21.05.2018, 20:30

ФОТО: Оставленный без присмотра кальян привел к возгоранию в доме

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Оставленный без присмотра кальян привел к возгоранию в доме
Tulekahju

В воскресенье в 20:46 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Мяннику в волости Тапа, где загорелся шкаф и две кровати.

Причиной возгорание стал оставленный без присмотра кальян.

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