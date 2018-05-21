ФОТО: Оставленный без присмотра кальян привел к возгоранию в доме

В воскресенье в 20:46 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Мяннику в волости Тапа, где загорелся шкаф и две кровати.
Причиной возгорание стал оставленный без присмотра кальян.
В воскресенье в 20:46 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Мяннику в волости Тапа, где загорелся шкаф и две кровати.
Причиной возгорание стал оставленный без присмотра кальян.
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